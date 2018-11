| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. November, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Das kriminelle Netz der Clans - sind Justiz und Polizei machtlos?

Gäste: Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen), Olaf Sundermeyer (Journalist; Autor der Reportage "Die Clans - arabische Großfamilien in Deutschland" - Kontraste, rbb 2018), Petra Leister (Oberstaatsanwältin am Berliner Landgericht, zuständig für organisierte Kriminalität), Michael Kuhr (Betreiber eines Sicherheitsdienstes in Berlin; mehrfacher Kickbox-Weltmeister), Burkhard Benecken (Strafverteidiger), Ahmad Omeirat (Mitglied im Rat der Stadt Essen für Bündnis 90/Die Grünen, wurde in Beirut geboren, kam als Kind als Flüchtling nach Deutschland)

Drogenhandel, Gewalt, dicke Autos - das zählt in der abgeschotteten Welt der kriminellen Clans. Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgende Fragen: Wie gefährlich sind sie für unsere Sicherheit? Haben Justiz und Polizei zu lange weggeschaut? Was muss passieren, damit die Söhne der Clans nicht mehr dem Vorbild der Väter folgen?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD)

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD)

Thema und Gäste: noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema und Gäste: noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Thema und Gäste: noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Thema und Gäste: noch nicht bekannt.

