Sie tanzen wieder, die Promis: In insgesamt 13 Folgen der neuen "Let's Dance"-Staffel geht es für Ingolf Lück, Judith Williams und Co um den Titel "Dancing Star 2018". Wir zeigen, wer in der Gunst der Jury derzeit vorn liegt.

Cha Cha Cha, Paso Doble und Quickstep. Rumba, Slowfox oder Jive: Auch in der elften "Let's Dance"-Staffel gibt es für die Promi-Kandidaten viel zu lernen. Unter Anleitung der Profitänzerinnen und -tänzer werden Schrittfolgen immer und immer wieder eingeübt, um in der Live-Show beeindrucken zu können. Beurteilt werden die Stars nach jedem Auftritt von Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. Und vor allem die oft knallharte Wertung von Llambi ist gefürchtet.

Dass es jedoch nicht reicht, nur die Jury zu überzeugen, wurde zuletzt in der zweiten Folge deutlich: Jessica Paszka und ihr Tanzpartner Robert Beitsch durften sich über solide 16 Jury-Punkte freuen – und sind aufgrund der fehlenden Zuschauerstimmen dennoch ausgeschieden.

Die Jury-Wertungen nach vier Folgen im Überblick:

Thomas Hermanns und Regina Luca: 23 Punkte, 27 Punkte, 21 Punkte, 28 Punkte = 99 Gesamtpunkte.

23 Punkte, 27 Punkte, 21 Punkte, 28 Punkte = 99 Gesamtpunkte. Ingolf Lück und Ekaterina Leonova : 25 Punkte, 29 Punkte, 19 Punkte, 23 Punkte = 96 Gesamtpunkte.

: 25 Punkte, 29 Punkte, 19 Punkte, 23 Punkte = 96 Gesamtpunkte. Julia Dietze und Massimo Sinato : 21 Punkte, 26 Punkte, 25 Punkte, 24 Punkte = 96 Gesamtpunkte.

: 21 Punkte, 26 Punkte, 25 Punkte, 24 Punkte = 96 Gesamtpunkte. Judith Williams und Erich Klann : 24 Punkte, 26 Punkte, 20 Punkte, 25 Punkte = 95 Gesamtpunkte.

: 24 Punkte, 26 Punkte, 20 Punkte, 25 Punkte = 95 Gesamtpunkte. Charlotte Würdig und Valentin Lusin : 24 Punkte, 19 Punkte, 25 Punkte, 24 Punkte = 92 Gesamtpunkte.

: 24 Punkte, 19 Punkte, 25 Punkte, 24 Punkte = 92 Gesamtpunkte. Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin : 16 Punkte, 26 Punkte, 21 Punkte, 28 Punkte = 91 Gesamtpunkte.

: 16 Punkte, 26 Punkte, 21 Punkte, 28 Punkte = 91 Gesamtpunkte. Roman Lochmann und Katja Kalugina : 15 Punkte, 13 Punkte, 22 Punkte, 28 Punkte = 78 Gesamtpunkte.

: 15 Punkte, 13 Punkte, 22 Punkte, 28 Punkte = 78 Gesamtpunkte. Barbara Meier und Sergiu Luca : 20 Punkte, 17 Punkte, 26 Punkte = 63 Gesamtpunkte.

: 20 Punkte, 17 Punkte, 26 Punkte = 63 Gesamtpunkte. Bela Klentze und Oana Nechiti : 12 Punkte, 13 Punkte, 16 Punkte, 20 Punkte = 61 Gesamtpunkte.

: 12 Punkte, 13 Punkte, 16 Punkte, 20 Punkte = 61 Gesamtpunkte. Iris Mareike Steen und Christian Polanc : 15 Punkte, 10 Punkte, 15 Punkte, 17 Punkte = 57 Gesamtpunkte.

: 15 Punkte, 10 Punkte, 15 Punkte, 17 Punkte = 57 Gesamtpunkte. Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger : 12 Punkte, 20 Punkte, 19 Punkte = 51 Gesamtpunkte (in Folge 3 ausgeschieden).

: 12 Punkte, 20 Punkte, 19 Punkte = 51 Gesamtpunkte (in Folge 3 ausgeschieden). Chakall und Marta Arndt : 7 Punkte, 10 Punkte, 7 Punkte, 12 Punkte = 36 Gesamtpunkte (in Folge 4 ausgeschieden).

: 7 Punkte, 10 Punkte, 7 Punkte, 12 Punkte = 36 Gesamtpunkte (in Folge 4 ausgeschieden). Jessica Paszka und Robert Beitsch : 14 Punkte, 16 Punkte = 30 Gesamtpunkte (in Folge 2 ausgeschieden) .

: 14 Punkte, 16 Punkte = 30 Gesamtpunkte (in Folge 2 ausgeschieden) Tina Ruland und Vadim Garbuzov: 14 Punkte = 14 Gesamtpunkte (in Folge 1 ausgeschieden).

Wer ist bereits ausgeschieden und wer ist noch dabei? Und wer ist ihr Favorit auf den Titel "Dancing Star 2018"? Stimmen Sie jetzt hier ab.