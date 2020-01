| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Wettlauf gegen die Krankheit – wie gefährlich ist das Coronavirus?

Wettlauf gegen die Krankheit – wie gefährlich ist das Coronavirus? Gäste: Jens Spahn (CDU) Bundesminister für Gesundheit), Prof. Melanie Brinkmann Leiterin der Forschungsgruppe Virale Immunmodulation am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), Felix Lee bis 2019 China-Korrespondent der taz), Dr. Johannes Wimmer Humanmediziner), Valerie Haller ZDF-Finanzmarktexpertin), Zugeschaltet: Ulf Röller Leiter des ZDF-Studios in Peking)

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Mittlerweile gibt es die ersten Fälle in Deutschland. Die Zahl der Erkrankten in China steigt sprunghaft an und ist inzwischen höher als 2003 bei der Sars-Epidemie. Rund 56 Millionen Menschen stehen dort unter Quarantäne. Ist Deutschland gut vorbereitet? Wie gefährlich ist das neue Virus? Wie ist die Situation in China? Müssen wir damit leben, dass Viruserkrankungen in der globalisierten Welt häufiger vorkommen? Stecken sie auch die Weltwirtschaft an? Über diese Fragen diskutiert Maybrit lllner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 2. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 3. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 3. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

