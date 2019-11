| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Zinsen im Keller, Vorsorge in Gefahr – wann lohnt sich Sparen wieder?

Zinsen im Keller, Vorsorge in Gefahr – wann lohnt sich Sparen wieder? Gäste: Sahra Wagenknecht (Die Linke, MdB, Volkswirtin), Marc Friedrich (Autor u. a. "Der größte Crash aller Zeiten"), Mike Mohring (Fraktions- und Landesvorsitzender der CDU Thüringen), Dorothea Mohn (Finanzexpertin bei Verbraucherzentrale Bundesverband), Marcel Fratzscher (DIW-Präsident)

Die vielgepriesene private Vorsorge ist bedroht. Profitiert hat der Staat: Die "schwarze Null" im deutschen Bundeshaushalt ist und war nur so möglich. Doch ist eine Phase mit Negativzinsen nicht die einmalige Gelegenheit für Investitionen? Mit billigem Geld Infrastruktur und Konjunktur stärken und damit Unternehmen und Bürgern die Zukunftsängste nehmen? Oder hat die "kalte Enteignung" der letzten Jahre schon zu viel Schaden angerichtet? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. Dezember, 21.15 Uhr (ARD)

Montag, 2. Dezember, 21.15 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.