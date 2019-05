| SAT.1-Kochshow

Nach dem Ausstieg von Roland Trettl und Cornelia Poletto hat SAT.1 bekanntgegeben, wer die beiden in der Jury ersetzen wird. Maria Groß und Tim Raue nehmen in der siebten Staffel neben Alexander Herrmann und Frank Rosin Platz.

Maria Groß hat bereits als Gastjurorin in der fünften "The Taste"-Staffel als Gastjurorin im Einsatz. "Essen muss die Seele berühren", sagt sie. "Duftend. Hinreißend einfach. Geschmackvoll. Charakterstark. Ohne Ablenkungsmanöver. Mut zur Schlichtheit kombiniert mit der Genialität guter Produkte. Unverfälscht und klar: Das ist der Weg zum Ziel!"

Tim Raue ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands. Sein Restaurant "Tim Raue" wartet gleich mit zwei Michelin-Sternen auf und er stieg jüngst mit 19,5 Punkten im "Gault & Millau" in die absolute Spitzengruppe der Köche hierzulande auf. "Fordern und fördern ist meine Devise als Coach meines Teams. Ich habe ein einzigartiges Geschmacksverständnis und werde meine Köche motivieren, enorm ausdrucksstarke Gerichte zu kreieren, um damit den Sieg bei 'The Taste' zu erringen", erklärt Raue.

Der Starttermin der siebten Staffel von "The Taste" ist noch nicht bekannt, düfte aber erneut im Herbst liegen. Aktuell laufen schon die Dreharbeiten. 16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland kochen derzeit in den Bavaria Studios in München um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue.