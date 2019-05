Hollywood-Paar

Von teleschau

Süße Baby-News aus Hollywood: Schauspielerin Kate Mara hat eine gesunde Tochter zur Welt gebracht – und das schon vor Wochen. Am Montag teilte die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Profil ein Bild, das die Füße ihrer Tochter zeigte.

Dazu schrieb der "House of Cards"-Star: "Wir haben vor einigen Wochen ein Baby bekommen. Hier sind ihre Füße."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an We had a baby a couple weeks ago... Here are her feet Ein Beitrag geteilt von Kate Mara (@katemara) am Mai 27, 2019 um 11:58 PDT

Mehr verriet die Schauspielerin noch nicht, etwa wie ihre Tochter heißt. Auch ihr Ehemann und der Vater des Kindes, Jamie Bell ("Rocketman"), hielt sich bisher bedeckt und äußerte sich nicht zur Geburt.

Für Kate Mara ist es der erste Nachwuchs, Jamie Bell hingegen hat schon einen fünfjährigen Sohn aus seiner ersten Ehe mit Kollegin Evan Rachel Wood, mit der er bis 2014 verheiratet war. Ein Jahr später verliebte er sich am Set von "Fantastic Four" in seine Filmpartnerin Kate Mara, im Sommer 2017 gaben sich die beiden das Jawort.

Quelle: teleschau – der Mediendienst