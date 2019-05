| "Wer wird Millionär?"

Von areh

Günter Jauch biss sich am Montagabend in "Wer wird Millionär?" an einer äußerst wortkargen Kandidatin die Zähne aus. Den Quoten schadete das nicht – im Gegenteil.

Jeder Jeck ist anders – mit diesem kölschen Sprichwort musste sich am Montagabend wohl auch Günther Jauch trösten. Denn Kandidatin Ellen Marquardt aus dem rheinischen Neuss machte es dem Moderator nicht gerade leicht. Sie hatte überhaupt keine Lust, sich auf die üblichen Plaudereien einzulassen, beantwortete die Fragen kurz und knapp nur durch Nennung des Buchstaben.

Dagegen sei ja nichts zu sagen, meinte Jauch, "aber sind Sie sonst ein bisschen gesprächiger?" – "Ja." Nur das Lied, das sie für Jauch zum Besten gab, wollte so gar nicht zum introvertierten Auftritt passen, weshalb so mancher vermutete, Jan Böhmermann oder "Verstehen Sie Spaß" könnte dahinterstecken.

Sie ist die Beste. Wer hat sie eingeschleust? Böhmermann? #wwm — LESANTO (@ElSantoco) 27. Mai 2019

Auch als Jauch nach ihrem Kater fragte, ließ sich die Kandidatin nicht auf Smalltalk ein. Noch nicht einmal den Namen wollte sie ihm verraten. Jauch schien jedenfalls froh, als sie sich bei der 64.000-Euro-Frage entschied, auszusteigen. Für Jauch hatte sie noch ein Geschenk dabei: Tiere aus Handtüchern. "Darf ich mir jetzt eins aussuchen", fragte Jauch. "Nein", so die eindeutige Antwort.

Ob es wirklich an der außergwöhnlichen Kandidatin lag, lässt sich natürlich nicht abschließend klären. Tatsache ist jedoch, dass die Sendung RTL die beste "Wer wird Millionär?"-Einschaltquote seit Monaten bescherte. 4,93 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt laut DWDL zu, Marktanteil 16,8 Prozent. Zuletzt hatte die Quizshow im Januar solche starken Quoten eingefahren.