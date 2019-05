| Kinotipp

In "Rocketman" treffen Filmbiographie und Musical in einer wunderbaren Mischung aufeinander, um die Karriere von Sir Elton John zu erzählen.

Der Komponist zahlreicher Megahits, darunter "Candle in the Wind" und die Kompositionen für "König der Löwen", zählt zu den Künstlern mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Sein Repertoire reicht von Balladen über Rock-Titel bis hin zu Blues- und Boogie-Nummern. Ähnlichkeiten zum Blockbuster "Bohemian Rhapsody" sind bei "Rocketman" kein Zufall: Mit Dexter Fletcher, der dem Freddie-Mercury-Stoff den entscheidenden Schliff gab, haben beide Filme den gleichen Regisseur.

Die Story: Mitte der 1960er-Jahre lebt Reginald Dwight (Taron Egerton, Foto) als eher unscheinbarer Junge in einem Londoner Vorort. Etwas dick und schüchtern, fühlt er sich nur am Klavier so richtig wohl. Er lernt den Songschreiber Bernie Taupin (Jamie Bell) kennen. Doch mit seinem bürgerlichen Namen wird es der junge Musiker nicht weit bringen. Reginald Dwight nennt sich fortan Elton John.

Mit den passenden Songs im Gepäck steht seinem kometenhaften Aufstieg nichts mehr im Wege. Elton John schreibt einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen, seine Kostüme und Brillen werden mit jedem Auftritt exzentrischer. Der "Rocketman" geht seinen Weg – bis heute. Wer "Bohemian Rhapsody" mag, wird "Rocketman" lieben: Das hat Hit-Potenzial!