ZDFzeit-Doku

Von Rupert Sommer

Eigentlich sollte das wiedervereinigte Deutschland sich längst eine eigene, eine neue Verfassung gegeben haben. Das Grundgesetz hat viele Bewunderer, es mehrt sich aber auch Kritik, wie die neue ZDF-Doku zeigt.

Nichts hält bekanntlich so lang wie eine vorübergehende Lösung. So kann man es durchaus auch über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland behaupten. Das Werk, das 1949 nach den Schrecken der Nazi-Zeit verfasst wurde und zunächst mit einer Gültigkeit erlassen wurde, bis sich das gesamte deutsche Volk "in Freiheit und Einheit" eine neue Verfassung geben würde, wie es damals hieß, hat bis heute Bestand.

Tatsächlich waren nicht nur die Gründer des neuen Staats stolz auf den als besonders klar geltenden Gesetzestext. Das Grundgesetz hatte auch weiterhin viele Bewunderer, sodass es auch 1990 nach der Wiedervereinigung Anwendung fand. Eine neue Verfassung für Gesamtdeutschland wurde noch nie in Auftrag gegeben.

Die Dokumentation "ZDFzeit: 70 Jahre Grundgesetz – Die beste Verfassung der Welt?" blickt auf sieben Jahrzehnte mit dem vermeintlichen Verlegenheitswerk zurück. Sie wirft aber auch die derzeit immer wieder diskutierte Frage auf, ob die mittlerweile in Würden gealterte Gesetzestextsammlung nicht doch dringend modernisiert werden müsse.

Quelle: teleschau – der Mediendienst