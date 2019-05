Für die Grünen in Österreich

Die Fernsehköchin Sarah Wiener geht nach Brüssel. Nach einem intensiven Wahlkampf in den letzten Wochen zog sie nun bei der Wahl als Kandidatin der Grünen in Österreich ins Europaparlament ein. Wiener will sich dort besonders mit Ernährung und Landwirtschaft auseinandersetzen.

Bei der letzten Nationalratswahl 2017 flogen sie mit gerade mal 3,8 Prozent aus dem österreichischen Parlament. Nun haben sie mit Werner Kogler als Chef und Sarah Wiener als Listenzweite sogar 14 Prozent der Stimmen erhalten. "Die Grünen Österreichs sind wieder auferstanden. Und nicht nur halb, sondern... Das muss man so sagen dürfen: sensationell, wenn man bedenkt, wo wir vor einigen Monaten standen... (oder lagen...)", schrieb die TV-Köchin auf Facebook. "Wir sind zwar nicht die mächtigste Stimme, aber vielleicht die leidenschaftlichste."

Schon seit vielen Jahren setzt sich die Köchin für artgerechte Tierzucht und gesunde Ernährung ein. 2007 gründete sie die "Sarah Wiener Stiftung – Für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen" und setzt sich vermehrt gegen Gentechnik ein. "Ihr habt mich gewählt, damit ich für unsere Themen kämpfe", schreibt sie weiter auf Facebook. "Wir werden nicht aufgeben und ich werde nicht aufgeben. Politik wird für uns gemacht! Nehmen wir sie uns. Ändern wir die Welt."

Die 56-Jährige eröffnete 1999 ihr erstes Restaurant in Berlin. Danach trat sie in verschiedenen Fernseh-Kochshows auf, wie bei "Kochen bei Kerner", "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener" oder "Sarah und die Küchenkinder", und wurde zur wohl bekanntesten TV-Köchin Deutschlands. Inzwischen betreibt sie auch einen Biobauernhof in Brandenburg.

