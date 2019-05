| Sky-Moderatorin

Freudige Nachrichten von Esther Sedlaczek: Die Sportreporterin ist erstmals Mutter geworden. Bei Instagram postete sie ein Bild, das sie mit Kinderwagen zeigt.

"Herzlich willkommen im Rest unseres Lebens kleine Maus", schrieb die Sky-Moderatorin dazu. Name und Geschlecht des Babys verriet sie nicht. Sedlaczek legt viel Wert auf ihre Privatsphäre, auch über den Vater des Babys ist wenig bekannt. Sedlaczek hatte der "Bild" im vergangenen Dezember lediglich bestätigt, dass sie schwanger sei und sich verlobt habe.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Herzlich willkommen im Rest unseres Lebens kleine Maus Ein Beitrag geteilt von esthersedlaczek (@esthersedlaczek) am Mai 27, 2019 um 9:11 PDT

Sedlaczek hatte sich Mitte April in die Babypause verabschiedet. Nach dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg schrieb sie bei Instagram: "Ein letztes Mal noch in dieser Saison. Dann wartet das nächste Abenteuer." In dem sozialen Netzwerk hatte sie danach immer wieder Fotos geteilt, die sie mit kugelrundem Babybauch zeigten.

Zuletzt hatte sie sich vor dem Pokalfinale am Wochenende gemeldet, da noch mit Baby im Bauch. Opa des oder der Kleinen ist übrigens Schauspieler Sven Martinek, Esther Sedlaczek ist seine älteste Tochter.

Wann Esther Sedlaczek wieder bei Sky als Reporterin im Einsatz sein wird, ist noch unklar. Der "Bild" sagte Sedlaczek im Dezember auf die Frage, ob sie eine Pause einlegen wolle: "Ja, zumindest schon einmal die Sommerpause!"