"Mein Herz hat geblutet"

Von teleschau

Eigentlich waren Josef und Narumol wegen einer Privataudienz bei der Prinzessin in Thailand. Vor Ort wurde Narumol dann aber aus einem ganz anderen Grund von ihren Gefühlen übermannt.

Seit mehr als 20 Jahren lebt Narumol mittlerweile in Deutschland, wo sie 2009 über die RTL-Datingshow "Bauer sucht Frau" ihre große Liebe Josef kennenlernte. Im oberbayrischen Pittenhart nahe Traunstein führt das Paar einen Bauernhof. Wie sehr Narumol aber noch immer an ihrer Heimat Thailand hängt und wie sehr sie ihre Familie vermisst, wird in dem neuen "Bauer sucht Frau"-Special "Josef & Narumol am Königshof" deutlich.

"Ich habe meinen Papa zwei Jahre nicht gesehen. Die Sehnsucht ist riesengroß. Ich bin sehr aufgeregt und sehr glücklich", kündigt die 53-Jährige vor dem Aufeinandertreffen mit ihrem Vater an. Als ihr der 76-Jährige dann gesteht, sie sei die einzige Tochter, auf die er stolz sei, ist es um Narumol geschehen. Unter Tränen schluchzt sie: "Er hat heute das erste Mal zugegeben, dass er stolz auf mich ist! Mein Herz hat geblutet."

Auch das Wiedersehen mit ihrem erwachsenen Sohn Jack nimmt Narumol mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Obwohl er bereits 37 Jahre alt ist, bleibe er für immer ihr Kind. Umso schöner für Narumol, dass sie erstmals nach 15 Jahren wieder am Geburtstag ihres Sohnes dabei sein kann: "Das ist der glücklichste Moment in meinem Leben überhaupt. Alle meine Kinder zusammen, Josef ist dabei. Wir sind alle glücklich zusammen!" Auch Ehemann Josef freut sich mit: "Da geht mir das Herz auf, wenn wir gemeinsam zusammensitzen. Das ist traumhaftes, pures Familienglück."

Bei all der emotionalen Familiengeschichte gerät der eigentliche Grund für die Reise des "Bauer sucht Frau"-Traumpaares beinahe in den Hintergrund. Schließlich sind die beiden zu einer Audienz bei der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn eingeladen. Der Anlass dazu ist durchaus kurios: Als das Kult-Paar 2018 als Ehrengäste und Botschafter der Deutsch-Thailändischen Kultur zu einem Thaifestival in Kiel eingeladen wurde, hatte Narumol an einem Papayasalat-Wettbewerb teilgenommen. Daraufhin wurde sie gemeinsam mit ihrer Familie an den thailändischen Königshof gebeten.

RTL zeigt das "Bauer sucht Frau"-Special "Josef & Narumol am Königshof" an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, 19.05 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst