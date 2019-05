Respekt vom Terminator: Im Vorfeld einer Klimakonferenz in Wien traf die "Fridays for Future"-Aktivistin Greta Thunberg auf Arnold Schwarzenegger. Der war schwer beeindruckt.

Ob als Bodybuilder, Filmstar oder Gouverneur von Kalifornien – Arnold Schwarzenegger hat in seinem Leben schon viel erlebt und traf auf viele eindrucksvolle Persönlichkeiten. Nun reiht sich unter Arnies Bekanntschaften eine 16-Jährige ein, die dem "Terminator"-Star nachhaltig imponiert hat: Greta Thunberg. Schwarzegger postete auf seinem Twitter-Kanal ein Bild mit der Klimaaktivistin und schrieb dazu: "Ich muss zugeben, ich war überwältigt, als ich Greta Thunberg traf."

Schwarzenegger verwendete das englische Wort "starstruck", das den Zustand beschreibt, in dem man ist, wenn man einen Star trifft und aus der Fassung gerät. Die beiden nehmen gegenwärtig an der Klimakonferenz "R20 Austrian World Summit" in der österreichischen Hauptstadt Wien teil.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq