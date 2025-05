Inka Bause überrascht von Helene Fischers Verhalten: "um die Garderobe gestritten"

Inka Bause und Helene Fischer sind seit Jahren im TV- und Schlagerbusiness erfolgreich. Daher trafen die beiden Sängerinnen schön öfter aufeinander. Einen guten Start hatten die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin und der Schlagerstar allerdings nicht. Bei ihrem ersten Treffen hinter der Bühne ging es sogar alles andere als freundlich zu. Was damals vorgefallen ist und wie ihr Verhältnis heute zueinander ist, hat Inka Bause in einem Interview verraten.

Streit hinter den Kulissen

Als sich Helene Fischer und Inka Bause das erste Mal begegneten, stand die 40-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere. "Eine der ersten Tourneen von Helene Fischer durfte ich moderieren. Da war sie noch eine Sängerin unter vielen. Und ich war in ihrer allerersten Sendung bei Florian Silbereisen, als ich selbst auch als Sängerin dabei war", erinnert sich Inka Bause im Interview mit "Super TV". Hinter den Kulissen trafen Inka Bause und Helene Fischer aufeinander. Doch die Stimmung war damals nicht sehr gut. Einen großen Anteil daran hat wohl der Manager von Helene Fischer. "Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt", verriet die Moderatorin.