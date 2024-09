Model Lottie Moss warnt vor Beauty-Trend: "Ich würde lieber sterben, als es noch einmal zu nehmen"

Viele hätten nicht vermutet, dass die Beziehung von Claudia Obert und Max Suhr so lange hält. Das ungewöhnliche Paar ist seit zwei Jahren zusammen. Die beiden Reality-Stars leben eine ungewöhnliche Beziehung. Doch wie sehen die beiden ihre Zukunft? Soll es mal eine Hochzeit geben? Die Unternehmerin hat nun verraten, was sie plant und warum ihre Beziehung so gut funktioniert.

Dank einer Spritze zur Traumfigur? Das Abnehmmittel Ozempic – eigentlich ein Medikament für Diabetiker – schreibt seit Monaten Schlagzeilen. Die blieben offenbar auch Lottie Moss nicht verborgen. Die kleine Schwester von Supermodel Kate Moss erhoffte sich von einer Behandlung, ihre Traumfigur zu erreichen. Doch das ging ziemlich schief – und die 26-Jährige musste am Ende sogar in die Notaufnahme einer Londoner Klinik, wie sie nun via Instagram mit ihren Fans teilte.

Mit Tokio Hotel wurden sie zu Stars, doch nicht immer lief in der Karriere von Bill und Tom Kaulitz alles glatt. Es habe eine Phase gegeben, in der er ein sehr "isoliertes Leben" geführt habe, verriet Bill nun in einem Interview.

Der Vorfall zeigt, wie wichtig eine ärztliche Aufklärung im Vorhinein gewesen wäre. "Es war nicht so, dass man in eine Arztpraxis geht und er einem das Medikament verschreibt, den Blutdruck misst und Tests durchführt, was nötig ist, wenn man so etwas wie Ozempic nimmt", räumte das Model ein.