"Bauer sucht Frau International" 2024: Kandidaten, Starttermin und alle weiteren Infos

Die weltweite Liebessuche geht in die sechste Runde. Inka Bause sucht für ihre acht Singles bei "Bauer sucht Frau International" nach der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner. Der Weg führt dieses Mal unter anderem auf eine Farm mitten im Urwald von Guatemala und in ein Kaffee-Paradies in Kolumbien. Wir stellen die neuen Bauern und Bäuerinnen vor.

Spannende Singles aus der ganzen Welt Inka Bause geht wieder auf internationale Liebens-Mission. Am 16. April startet die sechste Staffel der beliebten Kuppelshow bei RTL (RTL+). Die Landwirte und Bäuerinnen die in diesem Jahr mit "Bauer sucht Frau International" ihr Liebes-Glück versuchen, kommen nicht nur aus den unterschiedlichsten Ländern - auch die Singles selbst sind vielfältig. Vom Selbstversorger, der in einem Wohnwagen in Togo lebt, über einen Milchbauer aus Tirol der seine Heidi sucht, sind viele interessante Charaktere dabei.

Los geht es am 16. April um 20:15 Uhr bei RTL. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, bis am 04. Juni die sechste Staffel der RTL-Kuppelshow mit dem Finale endet.

Ulrike aus Brasilien Ulrike musste bereits einige Schicksalsschläge überwinden. Zunächst erkrankte die 57-Jährige an Krebs. Zur Erholung während ihrer Chemotherapie reiste sie 2008 nach Brasilien. Dort verliebte sie sich in das Land. Gemeinsam mit ihrem Mann baute sie sich ein neues Leben an ihrem Traumort auf. 2020 erkrankte dann ihr Ehemann an derselben tückischen Krankheit und verstarb wenig später. Seitdem lebt Ulrike alleine auf der Obstfarm, 200 Kilometer entfernt von Brasiliens Hauptstadt São Paulo. Nun möchte die Obstbäuerin mit einer neuen Liebe an ihrer Seite durchstarteten.

Peter aus Österreich Peter aus Tirol sucht seine Heidi! Der 33-Jährige bewirtschaftet den familiären Milchvieh-Betrieb in Österreich. Obwohl Peter sehr Heimat verbunden ist, zieht es ihn auch hinaus in die große weite Welt. Die möchte er am liebsten mit einer passenden Partnerin erkunden. Der sportliche Bauer denkt aber auch an die Zukunft und träumt von einer eigenen Familie auf dem Hof.

Marisol aus Kolumbien Marisol wünscht sich einen Partner an ihrer Seite, mit dem sie ihr Grundstück in Kolumbien genießen kann. Die 65-Jährige hat einen chilenischen Vater und eine deutsche Mutter. Geboren wurde Marisol in Kolumbien, verbrachte ihre Jugend aber in Deutschland. Nach einer überstandenen Krebserkrankung entschloss sie sich in ihr Geburtsland zurückzukehren. Nun baut sie Kaffee an und kümmert sich um ihre Pferde, Ochsen, Schweine, Gänse und Hunde. Zu ihren Hobbys gehört das Salsa-Tanzen und die Malerei. Seit ihrer Scheidung 2006 gab es keine feste Beziehung im Leben von Marisol, doch mithilfe von Inka Bause soll sich das schnell ändern. Von ihrem Partner wünscht sie sich, dass er intelligenten und gefestigt ist. Zudem sollte er bereit sein, Spanisch zu lernen.

Andreas aus Guatemala Um zu Andreas zu gelangen, muss man weit herausfahren. Der 63-Jährige wohnt auf einer Farm mitten im Urwald von Guatemala. Zuvor arbeitete der Auswanderer drei Jahrzehnte in der IT-Branche, bevor er sich mit 55 Jahren entschloss, in Südamerika Kakao anzubauen. Zweimal war Andreas bereits verheiratet und hat zwei Enkelkinder. Der aufgeschlossene Nordrhein-Westfale gründete in Guatemala eine Art Schule, in der Kinder beispielsweise über gesunde Ernährung aufgeklärt werden. Sein kleines Paradies würde Andreas am liebsten mit einer aktiven, intelligenten und lebensfrohen Frau teilen, die ebenfalls ein großes Herz für andere Menschen mitbringt.

Gerfried aus Österreich Der zweite Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" aus Österreich ist Gerfried. Der 51-Jährige hat er einen Reitstall und ist als Forstwirt tätig. Seit zwei Jahren ist Gerfried Single. Der Bauer ist gerne mit seiner Vespa unterwegs und ist reiselustig. Gerfried könnte sich auch eine Hochzeit mit seiner zukünftigen Partnerin vorstellen. Seine Traumfrau beschreibt der Österreicher als vital und naturverbunden.

Farmer Philipp aus Togo Philipp ist ein echter Naturbursche. Der handwerklich begabte Farmer hat schon viel von der Welt gesehen, doch Togo ist zu seinem zu Hause geworden. Mitten im Nirgendwo von Togo führt der 42-Jährige ein möglichst autarkes Leben, züchtet Schweine und baut Gemüse an. Nun sucht der gebürtige Berliner nach einer Partnerin, die ebenso verrückt ist wie er selbst. Philipp beschreibt sich als "kurios, einzigartig und als Draufgänger". Das Improvisationstalent lebt aktuell noch in einem Wohnwagen, bis demnächst seine Lehmhütte fertiggestellt wird.

Fritz aus Frankreich Auch in Frankreich wartet ein Single auf die Liebe. Fritz teilt sich den Ackerbau und Milchvieh-Betrieb mit seinem Bruder. Die Eltern der beiden leben mit auf dem Hof. Der 45-Jährige hat ein ruhiges und entspanntes Naturell, ist gerne hilfsbereit und engagiert sich in der Dorfgemeinschaft. Seit dem Herbst letzten Jahres ist Fritz als Single unterwegs. Nun wünscht er sich eine Frau an seiner Seite, die liebevoll ist und die sich auf dem Bauernhof mit einbringt.

Bauer Markus aus Portugal Markus hat es vor sechs Jahren nach Madeira verschlagen. Nach gesundheitlichen Problemen hat er seine österreichische Heimat verlassen und hat sich auf der Trauminsel ein neues Leben aufgebaut. Sein Geld verdient der 40-Jährige mit Obst- und Gemüseanbau und Tierhaltung auf sechs Hektar. Gesundheit und Ernährung sind wichtige Themen für Markus. Seit zwei Jahren ist er nun Single, dass soll sich nun dank Inka Bause ändern.