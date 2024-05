„Bauer sucht Frau International“: Mega-Zoff in Österreich und eine drastische Entscheidung in Togo

Die Emotionen laufen über. Während sich Nicole (49) und Angelika (31) streiten, trifft Caro (28) in Togo eine drastische Entscheidung.

Dass Nicole und Angelika in einem Bett schlafen müssen, haben die beiden Kontrahentinnen mehr oder weniger verdaut. So richtig grün miteinander sind die beiden Frauen offenbar trotzdem nicht. Nach einem Moment, den die Kameras nicht aufzeichneten, ist die Stimmung am Gefrierpunkt. Was war passiert? Angelika ist der Meinung, Nicole habe sie im Schlafzimmer „angepöbelt.“

Zoff in Österreich Die Leipzigerin dagegen erzählt eine andere Version der Geschichte: „Ich habe Angelika nur nochmal darauf hingewiesen, dass sie langsamer redet. Es ist für mich schwierig, ihren Dialekt, dieses Österreichische, zu verstehen.“ Für Pferdewirt Gerfried, der den beiden Hofdamen auf seiner Terrasse gezwungenermaßen beim Streiten zusehen muss, eine ungewohnte Situation: „Sowas habe ich noch nie erlebt.“ Beherzt geht der Single schließlich dazwischen: „Können wir uns mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren? Mich!“ Das machen die beiden Frauen dann auch – Bei ausgiebiger Stallarbeit können alle Beteiligten sogar wieder lächeln.

Caro zieht die Reißleine In Togo bei Aussteiger Philipp sieht es dagegen nicht sehr rosig aus. Bewerberin Caro (28) zieht sich mehr und mehr zurück. Zwar kann der Farmer seine beiden Hofdamen mit dem Besuch auf einem Landestypischen Markt begeistern, viel Geduld hat der 42-Jährige aber nicht. Er will nur das Nötigste besorgen und dann so schnell wie möglich wieder zurück auf seine Farm. Caro und Susanne hätten dagegen gerne noch weiter gestöbert. Zurück auf der Farm fällt die 28-Jährige eine drastische Entscheidung:

Sie will noch am selben Abend abreisen, um Susanne und Philipp die Bahn freizumachen. „Jetzt mal ganz stumpf rausgesagt, würde ich sagen, ich kann ihn menschlich eigentlich nicht besonders gut leiden. Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, aber es sind ein paar Eigenschaften dabei, die ich nicht haben kann“, gesteht Caro im Einzelinterview. Für Philipp wohl kein großes Problem. „Ist dann halt so“, verabschiedet er Caro.

Bei diesen beiden Landwirten knistert es auf dem Hof Zwischen Bauer Fritz und seiner Hofdame Julia knistert es dagegen. Nicht nur, dass Julia schon Erfahrung im Kuh-Besamen hat, auch knöcheltief im Kuhdung zu stehen macht ihr nichts aus. Eine gute Grundlage, findet Fritz. Die beiden flirten beim gemeinsamen Stallausmisten und lächeln sich dabei immer wieder an. Ob es hier bald zu einem Kuss kommt?

Auch Milchviehwirt Peter und seine Auerwählte Alisa genießen ihre Zeit zu zweit. Nach der ersten gemeinsamen Nacht sind sich die beiden offenkundig nähergekommen. Den Nachmittag verbringen die zwei Turteltauben mit Bogenschießen und Eislaufen. „Du bist ganz schön heiß“, schwärmt Peter über seine Herzensdame.

Abschied in Brasilien naht Für Kaffeebäuerin Marisol in Kolumbien beginnt die Hofwoche gerade erst. Sytse und Frank könnten unterschiedlicher wohl kaum sein, doch Marisol schließt beide schnell in ihr Herz. Franks Erscheinungsbild sorgt bei der 66-Jährigen allerdings für starkes Herzklopfen: „Das ist eine richtige Sahneschnitte! Der hat Muskeln, das ist unglaublich, wow!“ Der 60-Jährige sieht sich seinem Konkurrenten weitaus überlegen: „Es ist nicht zu übersehen, dass ich um einiges fitter bin.“ Ob Marisol sich tatsächlich für ihn entscheiden wird?