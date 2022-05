Champions League – Finale 22: Wer zeigt Liverpool - Madrid? Wer kommentiert?

Real Madrid gegen den FC Liverpool: Das Finale in der Champions League verspricht, ein echter Leckerbissen für Fans zu werden. Und es gibt gute Nachrichten: Das Spiel wird im Free-TV übertragen.

Lionel Messi spielt nicht mehr beim FC Barcelona, Cristiano Ronaldo spielt wieder bei Manchester United und die Champions League läuft nicht mehr bei Sky: Die Fußball-Fans mussten sich in der Saison 2021/22 auf viele Veränderungen einstellen. Mit dem FC Bayern München ist der letzte deutsche Vertreter im Viertelfinale ausgeschieden. Das Finale ist natürlich trotzdem interessant – u.a. wegen Jürgen Klopp auch aus deutscher Sicht.

Während alle anderen Spiele in der Champions League nur bei Streaming-Anbieter DAZN * oder Amazon Prime Video * zu sehen waren, wird das Endspiel auch im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Partie genauso live wie DAZN. In der Saison gab es im ZDF sonst nur Highlights zu sehen.

Das Finale wird am Samstag, 28. Mai, in Paris ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Im ZDF ist Béla Réthy der Kommentator. Jochen Breyer und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sind für die Vorberichte zuständig. Mertesacker ist zudem Co-Kommentator. Bei DAZN kommentiert Jan Platte das Spiel gemeinam mit Sami Khedira als Experte. Laura Wontorra und Alex Schlüter präsentieren die Vor- und Nachberichte, auch Sandro Wagner ist als Experte dabei.

Streaming-Anbieter DAZN * hat sich ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigte den Großteil der Spiele live. 15 von 16 Spielen pro Spieltag wurden in der Gruppenphase live bei DAZN übertragen. In der K.o-Phase sind bzw. warem es alle bis auf acht Spiele. Neu dabei als Rechteinhaber war Amazon Prime Video *, das jeweils dienstags ein Spiel exklusiv übertrug. Insgesamt waren 14 Begegnungen bei Prime Video zu sehen: sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.o.-Runde. Alle anderen Partien wurden bei DAZN übertragen.

Lief die Champions League auch im Free-TV?

Das ZDF überträgt das Finale am 28. Mai 2022 live, ansonsten waren keine Spiele im Free-TV zu sehen. Allerdings zeigte das ZDF an insgesamt 14 Spieltagen immer mittwochs im Rahmen von "Sportstudio UEFA Champions League" Highlights und ausführliche Zusammenfassungen. Die jeweilige Sendung begann um 23 Uhr und dauerte eine Stunde. Mittwochs ab 23.00 Uhr waren zudem online auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App die Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, ein weiteres Topspiel vom Mittwoch und drei bis vierminütige Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights abrufbar.