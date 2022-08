European Championships 2022 heute im TV: Sendetermine und Livestreams

Nach "Get Out" und "Wir"

"Nope" startet im Kino: Jordan Peeles nächster Horror-Geniestreich?

Mit seinen Filmen "Get Out" und "Wir" hat Jordan Peele das Horror-Kino ordentlich umgekrempelt. Nun kommt sein nächster Streifen in die Kinos. Was unterscheidet "Nope" von Peeles anderen Werken?

MEHR