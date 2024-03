"Let's Dance" 2024: Wer ist raus? Welcher Promi tanzt noch?

Staffelstart von "The Voice Kids"

Smudo und Michi Beck sind bereit für neue Talente: "Wir fokussieren uns auf gute, spaßige Coachings"

"The Voice Kids" startet am 22. März (SAT.1) in die 12. Staffel. Im Interview mit prisma haben Smudo und Michi Beck Einblicke in das Coaching mit ihren Talenten gegeben und einige interessante, private Details verraten. Zum Beispiel, wie aus Smudo ein arbeitsloser Game-Redakteur hätte werden können.

MEHR