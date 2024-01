"Markus Lanz": Die Gäste heute am 24. Januar 2024

Coach bei "The Voice of Germany"

Rea Garvey für Humor in schlechten Zeiten: "Wir dürfen unser Lachen nicht verlieren"

Als musikalischer Coach ist Rea Garvey erfahren: Siebenmal saß er in der ProSieben/SAT.1- Rea Garvey scheint sich der Talentsuche verpflichtet zu haben. Siebenmal suchte der Musiker in der Castingshow "The Voice of Germany" nach neuen Künstlern und bei "Ich will zum ESC!" möchte der gebürtige Ire eine würdige Vertretung für Deutschland finden. Was ihm wichtig ist, verriet er im Interview.

MEHR