„Nord bei Nordwest“: Darum ist der Krimi so beliebt

Am 11. Januar 2024 flimmerte die neue Folge der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ über die Fernsehbildschirme. Mit „Der doppelte Lothar“ konnte sich die ARD deutlich von der Konkurrenz absetzen. Die Einschaltquoten waren der absolute Hammer. Die Polizisten Hauke Jacobs ( Hinnerk Schönemann ) und Hannah Wagner ermitteln in diesem Fall um einen Handelsvertreter, der plötzlich nicht mehr nach Hause kam und dessen Leiche sie kurz darauf finden. Außerdem stoßen sie auch auf ein dunkles Geheimnis des Opfers. Mit rund 8,08 Millionen Zuschauern konnte sich die ARD damals den Tagessieg sichern. Mit einem Marktanteil von 29,7% setzte sich die Krimireihe deutlich von ihrer Konkurrenz ab.

Am 18. Januar 2024 wurde die nächste Folge ausgestrahlt und es ist kaum zu glauben: Wieder schalteten rund 8,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die aktuell beliebteste deutsche Krimi-Sendung im Fernsehen zu verfolgen. Trotz starker Konkurrenz, ebenfalls zur Primetime, konnte sich die ARD erneut den Tagessieg sichern. Trotzdem kamen kritische Stimmen auf, die den Krimi als „totalen Mist“ abstempelten und umschalteten. Die Filme-Macher sind in dieser Folge erstmals neue kreative Wege gegangen, die offensichtlich nicht bei allen gut ankamen. Trotz kritischer Stimmen war auch „Die letzte Fährte“ sehr erfolgreich, ein Marktanteil von 28,3% wurde erzielt.

Auch das Liebesleben des schüchternen Polizisten und Tierarztes fesselt Jung und Alt zur Primetime an den Fernsehbildschirm. Immer wieder kommt es zu nahen Momenten zwischen dem Junggesellen und Jule Christiansen (Marleen Lohse). Doch dann taucht Hannah Wagner (Jana Klinge) plötzlich auf, die Nachfolgerin von Lona Vogt (Henny Reents) und Hauke scheint auch Gefallen an seiner neuen Kollegin zu finden. Auch zwischen ihnen sprühen ab und an die Funken. Das Liebeskarussell dreht und dreht sich. Für wen wird sich Hauke entscheiden? Wer kann das Herz des Junggesellen endgültig für sich gewinnen? Wir dürfen gespannt sein…