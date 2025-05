"Praxis mit Meerblick – Romeo & Julia": Darum geht's in der neuen Folge mit Tanja Wedhorn

Drei Tage vor der Hochzeit dreht das soziale Umfeld von Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und Max Jensen (Bernhard Piesk) langsam durch. Sprechstundenhilfe Jana Bug (Anne Weinknecht) will in "Praxis mit Meerblick – Romeo & Julia" sogar eine Kutsche organisieren. Für Nora Kaminski kommt das überhaupt nicht infrage: "Wir fahren Fahrrad", erklärt sie der verduzten Wedding-Plannerin in spe am Telefon.