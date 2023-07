"Rote Rosen": ARD-Serie kehrt aus der Sommerpause zurück

"Rote Rosen" ist zurück: Seit 2006 läuft die Serie und begeistert das Publikum mit Geschichten rund um das Lüneburger Fünfsternehotel "Drei Könige" und das Restaurant "Carlas". Am 12. Juni verabschiedete sich das Team in die Sommerpause – doch Fans der Telenovela müssen nicht mehr lange auf Nachschub warten. Ab Montag, 24. Juli, startet die 21. Staffel. Das Erste zeigt montags bis freitags um 14.10 Uhr die neuen Folgen.

In den kommenden Episoden stehen vor allem Anette Roth (Sarah Masuch) und Staatsanwalt Ralf Sobotta ( Hardy Krüger jr. ) im Mittelpunkt, die sich annähern. Doch weil Anette wegen Malte (Marcus Bluhm) auf die schiefe Bahn gerät, muss sie ins Gefängnis. Nun muss Ralf gegen sie ermitteln, doch aufgrund seiner Gefühle kann er bei den Ermittlungen nicht objektiv bleiben – eine große Herausforderung für den Staatsanwalt. Zusätzlich widmet er sich seiner Aufgabe als Vater für Marvin Köpke (Maurice Pawlewski), der aus einer früheren Beziehung stammt.

Wie geht "Rote Rosen" weiter?

Neben dem Trubel um Ralf und Anette, tut sich auch in dem Liebesleben von Simon (Thore Lüthje) sehr viel. Dilay Kilic (Ideal Kanal), die die Polizeiwache unterstützen wird, verdreht ihm den Kopf. Obwohl sie ihn für verwöhnt hält und er in ihren Augen gar nicht ihr Typ ist, ist auch sie nicht ganz abgeneigt von Simon. Ob sie wirklich zusammenfinden werden, wird sich in der neuen Staffel zeigen – zumal Dilays Oma Ceyda Kilic (Renan Demirkan) gegen die Beziehung ist.