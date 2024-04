Vorsage-Skandal bei "Wer wird Millionär?" - Günther Jauch bezieht Stellung: "Ganz schlimm"

Am Montagabend ereignete sich bei "Wer wird Millionär?" ein Regelbruch. Ein Zwischenrufer bewahrte eine Kandidatin vor der falschen Antwort. Im RTL-Interview erklärte Moderator Günther Jauch nun, wie sich die Show-Verantwortlichen vor Betrug schützen.

"Wir sind darauf angewiesen, dass das Publikum fair bleibt und sich nicht anmerken lässt, ob eine Antwort richtig ist oder falsch." Diese Selbstverständlichkeit sprach Günther Jauch nun im Interview mit seinem Heimatsender RTL aus. Der Anlass war ein unrühmlicher: In der am Montag ausgestrahlten "Wer wird Millionär?"-Folge hatte ein Zwischenrufer aus dem Publikum die Kandidatin mit einem lautstarken "Nein!" davor bewahrt, die falsche Antwort einzuloggen. Die Redaktion der Quizshow stellte daraufhin eine Ersatzfrage bereit.

Es gebe eine "Urangst" bei "Wer wird Millionär?", dass betrogen werde, gestand der Moderator des Erfolgsformats im Rückblick auf den Regelbruch. Einen so krassen Betrugsfall wie im britischen Original der Show, als Komplizen im Publikum durch Husten den Kandidaten bis zum später aberkannten Millionengewinn lotsten, gab es in Deutschland noch nicht. "Wir schauen aber zum Beispiel bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten vorher nach, ob in den Öhrchen ein kleiner Sender versteckt ist, dass unter Umständen von außen eine Hilfe kommen könnte", versicherte Günther Jauch. "Da passen wir schon auf."