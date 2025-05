Diese Bücher machen Kinder zu Zukunfts- und Informatikexperten!

„Einmal Zukunft und zurück“

Es ist spannend, sich auszumalen, wie die Zukunft aussehen könnte. Gibt es dann fliegende Autos und niemand wird mehr krank? Machen wir Urlaub auf dem Mond und unterhalten uns mit Walen? Das Buch „Einmal Zukunft und zurück“ entwickelt anhand verschiedener Fragestellungen eine Idee davon, wie die Welt in 50 Jahren vielleicht sein könnte. Es erklärt aber auch, warum Vorhersagen über die Zukunft so schwierig sind. Schließlich gibt es immer wieder nicht vorhersehbare Ereignisse oder Erfindungen wie das Smartphone, die für einen ganz neuen Impuls sorgen. Mit dem „Futurometer“ wagt es bei einigen Themen eine Einschätzung, wie wahrscheinlich bestimmte Entwicklungen sind – von „praktisch unmöglich“ bis „ziemlich sicher“. So gilt es etwa als unwahrscheinlich, dass in Zukunft noch mit Bargeld bezahlt wird, während vieles dafür spricht, dass wir auch weiterhin in Läden einkaufen werden und nicht ausschließlich online. Wie es wirklich gekommen ist, können die jetzt jungen Leser nachprüfen, wenn sie selbst erwachsen sind. Eine interessante Idee.