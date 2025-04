Buchtipps aus der Redaktion: "What About Love?" von Heman Rarebell

Herman Rarebell trommelte 18 Jahre lang in der größten Rockband Deutschlands, den Scorpions. Mit ihnen nahm er ikonische Alben wie „Blackout“, „Love At First Sting“ oder „Crazy World“ auf und spielte in den größten Arenen der Welt. Mit „What About Love“ legt er nicht nur eine launige Autobiografie, sondern vor allem einen Denkanstoß vor: Die Kraft der Musik liege in der Liebe. Und wenn das der Fall ist, dann könne Musik auch dabei helfen, Grenzen zu überwinden und Brücken zu bauen. So geschehen am Ende des Kalten Krieges. Lässt sich das wiederholen? „What About Love“ ist ein Plädoyer für die Rückkehr zur emotionalen Auseinandersetzung mit Rockmusik als völkerübergreifendem Gesellschaftskit.