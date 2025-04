Lesetipp aus der Redaktion: "Mein Name ist Barbara"

Dieses Buch ist wahrlich imposant: Auf 1200 Seiten blickt Barbra Streisand in ihrer lang erwarteten Autobiografie „Mein Name ist Barbra“ auf ihr Leben und ihre Karriere zurück. Darin erzählt sie sympathisch offen und unprätentiös von ihrer Kindheit in Brooklyn und dem Aufstieg zu einer der bekanntesten Sängerinnen und Schauspielerinnen der Welt. Streisand gibt dabei detaillierte Einsichten in ihr Privatleben und beschreibt im Plauderton ihre Erfahrungen im Showbusiness, geht auf die großen Erfolge wie ihre Hits „The Way We Were“, „Evergreen“, „Guilty“ und „Woman In Love“ sowie ihre bekanntesten Filme „Funny Girl“, „Is‘ was, Doc?“, „So wie wir waren“, „A Star Is Born“ und ganz besonders „Yentl“ ein, und erzählt entwaffnend ehrlich von ihren Ängsten, Sorgen, dem schwierigen Verhältnis zur Mutter und den Kämpfen mit Lampenfieber und dem Druck des Ruhms. Es ist ein umfassendes Werk, das auch ihre Gedanken zu Kunst, Liebe und ihrem Streben nach Perfektion beleuchtet. Ein umwerfendes Buch, das dieser besonderen Frau mehr als gerecht wird.