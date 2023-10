Lesenswert: Diabetes- und Sportfibel

Was sollten Diabetiker beachten, wenn sie mit Sport beginnen möchten? Wie können sportliche Diabetiker ihre Leistungen verbessern? Und was sollten Ärzte, Diabetesberater und Psychologen zur Beratung ihrer Patienten wissen? All diese Fragen und noch viele mehr werden in der Diabetes- und Sportfibel beantwortet, die Diabetesberaterin Ulrike Thurm und Mediziner Bernhard Gehr zusammengestellt haben. Das Buch ist mittlerweile in fünfter Auflage erschienen und enthält neue Erfahrungsberichte, ein komplett erneuertes Kapitel zur Behandlung einer schweren Hypoglykämie und aktualisierte Informationen zu CGM-Systemen und der optimalen Nutzung beim Sport, Insulinpräparaten und Typ-2-Diabetes-Medikamenten. Das Buch gehört seit vielen Jahren zu den Standardwerken für Diabetiker. Darin finden Erkrankte Antworten zu (fast) allen Fragen, die im Zusammenhang mit sportlicher Betätigung aufkommen - ausführlich, übersichtlich und allgemein verständlich zusammengefasst.