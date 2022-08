Roman "Ein Garten über der Elbe": Das spannende Leben einer Garten-Pionierin

Ein römisches Amphitheater hoch über der Elbe? Prachtvolle Gärten im südlichen Stil im Westen Hamburgs? Mit nicht eben einfachen Aufgaben wird die junge Gärtnerin Hedda konfrontiert, als sie ihre erste Stelle bei einer vermögenden jüdischen Bankiersfamilie in Blankenese antritt.

In ihrem neuen Roman "Ein Garten über der Elbe" erzählt die Autorin Marion Lagoda das spannende Leben der Else Hoffa nach, die tatsächlich als Garten-Pionierin Anfang des 20 Jahrhunderts in Hamburg tätig war. Gekonnt verbindet Lagoda dabei die Wirren der Epoche zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus mit hochinteressanten botanischen Schilderungen.