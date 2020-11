Atemaussetzer in der Nacht: Symptome einer obstruktiven Schlafapnoe?

Die obstruktive Schlafapnoe ist eine Erkrankung, die rund vier Millionen Menschen in Deutschland betrifft und doch kaum bekannt ist.

Immer wieder stockt den Betroffenen nachts der Atem. Die oberen Atemwege verschließen, weil der Zungenmuskel und benachbarte Bereiche erschlaffen. Die Atmung setzt aus und so fällt der Sauerstoffgehalt im Blut gefährlich ab. Das Gehirn gerät in Alarmbereitschaft und reagiert mit einer deutlichen körperlichen Weckreaktion in Form lauten Einatmens (Arousal). Stresshormone werden ausgeschüttet, die den Herzschlag und Blutdruck erhöhen, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Als kritisch gelten mehr als fünf Aussetzer pro Stunde, die jeweils mehr als zehn Sekunden andauern. Doch dieser Teufelskreis aus Atemnot und Stressreaktion des Körpers kann bei schweren Formen hunderte Male pro Nacht auftreten und jeweils bis zu 2 Minuten andauern.

Häufig ist eine OSA mit lautem Schnarchen verbunden. Normalerweise ist Schnarchen zwar lästig, aus gesundheitlicher Sicht jedoch harmlos. Aber es kann ein Hinweis auf eine Instabilität der oberen Atemwege sein. In Verbindung mit den beschriebenen Atemaussetzern kann dies den Körper nachhaltig stressen.

Meist spüren Betroffene hiervon zunächst gar nichts, können sich allenfalls an etwas unruhigere Nächte erinnern. Oft sind es die Bettpartner, die von lautem Schnarchen in Verbindung mit plötzlicher Stille und schreckhaftem Luftschnappen berichten.

Zu den typischen Symptomen der OSA zählen:

lautes Schnarchen

kurze Atemaussetzer, die mit einem deutlich hörbaren Einatmen oder Luftschnappen enden

plötzliches Erwachen mit Luftnot und Herzrasen

flache Atmung (Hypopnoe)

Nachtschweiß

Zusätzlich zu den nächtlichen Anzeichen kommt es dann auch tagsüber zu Symptomen einer Schlafapnoe. Denn die häufigen Unterbrechungen des Schlafes führen dazu, dass Betroffene nicht in den Tiefschlaf fallen können, wodurch der Schlaf für sie nicht erholsam ist. Hinzu kommt, dass die Sauerstoffkonzentration im Blut deutlich sinkt und damit auch die Sauerstoffversorgung von Organen und Gewebe. Für den Körper bedeutet dies enormen Stress. Die OSA kann sich deshalb tagsüber in folgenden Symptomen äußern:

ständige Müdigkeit, trotz ausreichender Schlafdauer

Konzentrationsprobleme und Leistungsabfall

Kopfschmerzen, die morgens auftreten

negative Auswirkungen auf die Stimmung, zum Beispiel Gereiztheit oder depressive Verstimmungen

kurzes Einnicken (Sekundenschlaf)

Potenzstörungen

