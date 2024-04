Ratgeber: Sport für Best Ager

Welche Sportarten können Best Ager ab 55 Jahren und älter noch starten? Was sollten sie besser lassen? Diese Fragen hat prisma dem leitenden Orthopäden und Sportmediziner der Gelenk-Klinik Gundelfingen, Professor Dr. Sven Ostermeier, gestellt. In lockerer Reihenfolge stellen wir Sportarten in dieser und den kommenden Ausgaben vor.