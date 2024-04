Was tun gegen Verstopfung: In wenigen Tagen den Darm auf Trab bringen

Rund 20% aller Menschen in Deutschland leiden unter Verstopfung. Doc Esser verrät, was wirklich hilft.

„Jeder Stuhlgang ist eine Tortur für mich. Was kann ich nur gegen meine Verstopfung tun?“, fragte mich vor einigen Tagen eine 49-jährige Patientin, die sich ansonsten topfit und ohne weitere Erkrankungen vorstellte. „Ich freue mich, dass Sie so offen mit mir darüber reden“, antwortete ich. Immerhin ist das Thema Verstopfung – wir Mediziner nennen es Obstipation – kein Thema, über das man gerne spricht. Dabei sind rund 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland davon betroffen.

Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man täglich auch ausreichend trinkt, außer es besteht eine medizinische Kontraindikation. „Allerdings bitte keine gezuckerten Getränke, sondern viel Wasser. Bei manchen Betroffenen kann auch eine Tasse Kaffee wahre Wunder vollbringen“, erklärte ich ihr. Und last but not least: Ein träger Mensch hat oft einen trägen Darm. Deshalb mein Tipp: Bleiben Sie in Bewegung, dann bleibt es Ihr Darm auch.