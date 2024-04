So haben Online-Betrüger keine Chance

Sieben von zehn Deutschen waren im vergangenen Opfer von Onlinekriminalität, fand der Digitalverband Bitkom in einer Anfang 2024 veröffentlichten Umfrage heraus. „Online-Kriminelle sind omnipräsent und wir machen es ihnen leider noch oft zu leicht“, sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. „Mit einigen wenigen Maßnahmen lässt sich der weit überwiegende Teil der Angriffe abwehren, und dabei sind alle Nutzerinnen und Nutzer gefordert. Dazu gehört, sichere Passwörter oder Passkeys zu wählen, Updates zeitnah einzuspielen und bei ungewöhnlichen Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen skeptisch zu sein.“

Kriminelle geben sich über WhatsApp, per E-Mail oder SMS als Angehörige aus, die überraschend eine neue Telefonnummer haben. „Am besten unter der alten Nummer anrufen und direkt nachfragen“, rät Verbraucherschützerin Heise. Andere Kriminelle fordern als vermeintliche Paketdienstleister ihre Opfer zur Herausgabe von Kreditkarteninformationen auf. Betroffen sind alle Altersgruppen, die mit angeblich unbezahlten Paketgebühren in geringer Höhe, zum Beispiel 1,99 Euro, geködert werden.

Sicherheitsbedenken werden oft als Begründung genannt, weshalb kein digitales Banking genutzt wird. Denn Kriminelle imitieren E-Mails und SMS von Banken mittlerweile täuschend echt. Die eigentliche Schwachstelle für Online-Gangster ist meist aber der Kunde selbst, der getäuscht wird und gutgläubig oder im Falle von Schockanrufen in Panik seine Kontoinformationen preisgibt. Daher empfiehlt die ehemalige Wirtschaftsjournalistin Stephanie Heise: „Nutzen Sie zwei Geräte, etwa PC und Handy, für das Online-Banking und achten Sie penibel darauf, welche Überweisung oder Änderung Sie gerade freigeben. Klicken Sie niemals auf Links zu Banken-Webseiten in E-Mails oder SMS. Erledigen Sie Bankgeschäfte nicht über einen öffentlichen Computer oder in einem öffentlichen WLAN.“