Das bringt das Gedächtnis in Schwung: Tipps vom Arzt

"Wo ist denn mein Zettel? Ich bin mir sicher, dass ich ihn diesmal eingesteckt habe, aber irgendwie ist er schon wieder verschwunden", seufzte eine Dame, seit vielen Jahren Stammkundin in meiner Apotheke, und kramte weiter in ihrer Handtasche. Ich fragte nach: „Natürlich kann ich im Computer nachsehen, was Sie das letzte Mal von mir bekommen haben. Aber da Sie so unzufrieden mit sich sind: Haben Sie den Eindruck, in letzter Zeit ein bisschen vergesslich geworden zu sein?“