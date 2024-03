Arzt-Kolumne: Schenkelhals-Fraktur – nach dem Sturz wieder fit werden

Wieder sicher Gehen lernen – nach einer Schenkelhalsfraktur ist das für viele Patienten das Wichtigste. Auch die Seniorin aus meiner Sendung läuft fleißig mit ihrem Rollator den Klinikflur auf und ab. Vor vier Wochen hat sie sich den Oberschenkelhals gebrochen, wurde sofort am nächsten Tag operiert. Jetzt ist sie in der geriatrischen Reha. Ganz schmerzfrei ist sie aber noch nicht. „Kommt auch drauf an, wie ich auftrete, wie schnell ich laufe oder wie langsam, ob ich mich abstütze auf dem Rollator. Auf jeden Fall bin ich mit beiden Beinen beweglich. Und das ist sehr viel wert“, sagt sie.

Jährlich brechen sich in Deutschland mehr als 100 000 Menschen den Oberschenkelhals, vor allem ältere über 75 Jahre. Der Oberschenkelknochen ist der längste Knochen im menschlichen Körper. Im oberen Bereich ist er r-förmig im Hüftgelenk eingehängt. Bei einem seitlichen Sturz auf die Stelle wirken große Kräfte. Der Bereich zwischen Schaft und dem Hüftkopf ist etwas dünner und geht besonders oft zu Bruch. Auch weil im Alter Stürze zunehmen und Osteoporose die Knochen schwächt.

Die Seniorin aus meiner Sendung hatte Glück, dass bei ihr der Sturz in ihrem Pflegeheim beobachtet und der Bruch schnell operiert wurde. Denn die Verletzung kann tödlich enden: Mehr als zehn Prozent der Betroffenen sterben in den ersten 30 Tagen an Komplikationen wie Thrombosen, Lungenembolien oder Lungenentzündungen. Daher ist es laut Studien besonders wichtig, dass Patienten innerhalb von 24 Stunden operativ versorgt werden, um die Überlebenschance und die spätere Mobilität zu verbessern.

Welche Therapie die richtige ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Für über 80-Jährige ist das Teilgelenkersatz-Verfahren oft vorteilhaft, weil Komplikationen selten sind und der Körper schnell mobilisiert werden kann. Wichtig für den Heilerfolg ist außerdem die Behandlung in interdisziplinären Teams aus Unfallchirurgen und Altersmedizinern. „Das A und O ist, dass die Patienten wirklich unmittelbar nach der Operation mobilisiert werden, nicht lange im Bett liegen, sodass sich Kreislauf und Muskulatur sofort wieder an alltagsrelevante Bewegungen gewöhnen“, erklärte eine Ärztin für geriatrische Rehabilitation in meiner Sendung.

Die Seniorin hat noch einen längeren Weg vor sich, muss nun erst einmal wieder Muskeln aufbauen und die Stabilität verbessern. Ihr Ziel ist es, wieder täglich draußen spazieren gehen zu können. „Das ist wichtig für die Energie, dass ich an der frischen Luft wieder laufen kann, wenn das Wetter wieder besser wird“, sagt sie.

Gesundheit im TV Superstoff Östrogen

Östrogene sind die wichtigsten Sexualhormone der Frau, unentbehrlich für die Fruchtbarkeit. Dabei können sie viel mehr. Produziert werden sie in den Eierstöcken, wirken aber an mehr als 400 Stellen im Körper. Sie lassen Muskeln wachsen und machen starke Knochen. Im Menstruationszyklus schwankt der Östrogenspiegel stark. Dann droht unter anderem Unausgeglichenheit.

Mehr Power, mehr Balance, mehr Spaß? Montag, 18. März, 21 Uhr im hr

Mein Darm, die Mikroben und ich

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Stöckle ist eine davon. Trotz vieler Versuche, Ernährungsumstellung und ersten Abnehm-Erfolgen ist sie nicht wirklich von ihrem Übergewicht heruntergekommen. Könnte das am Mikrobiom liegen, also der Masse an Mikroben, die in unserem Darm leben?