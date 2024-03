Dem Bluthochdruck einfach davonlaufen

Was tun gegen dauerhaft erhöhten Blutdruck? Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser verrät, was Sie unternehmen können, um Ihren Blutdruck wieder zu senken.

„Ich will aber keine Pillen gegen meinen Bluthochdruck nehmen, die haben mir viel zu viele Nebenwirkungen“, echauffierte sich ein 56-jähriger Patient kürzlich in meiner Sprechstunde und bekam einen ganz roten Kopf. Da ich ihn und seine Art kannte, reagierte ich gelassen mit den Worten: „Wenn Sie sich weiter so aufregen, brauchen Sie die doppelte Menge an blutdrucksenkenden Medikamenten.“ Aber im Ernst – die Frage meines Patienten ist durchaus berechtigt: Gibt es Alternativen zu den üblichen medikamentösen Blutdrucksenkern?