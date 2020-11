Therapie gegen Schlafapnoe: Fragen und Antworten zur Inspire-Lösung

Die Inspire Therapie funktioniert auf Knopfdruck und arbeitet dabei im Einklang mit Ihrem natürlichen Atemrhythmus. Dieser wird während des Schlafs kontinuierlich gemessen. Durch eine milde Stimulation werden auf dieser natürlichen Grundlage die Atemwege offengehalten und der Schlaf in seiner Qualität unterstützt. Die Stimulation ist dabei so sanft, dass Sie nachts nicht gestört werden und morgens ausgeschlafen und erholt aufwachen. Inspire wird über eine kleine Fernbedienung gesteuert. Per Knopfdruck schalten Sie Inspire einfach abends vor dem Zubettgehen ein – und am Morgen nach dem Erwachen wieder aus.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um für Inspire geeignet zu sein?

Grundsätzlich werden Sie durch einen Arzt im Rahmen schlafmedizinischer Untersuchungen auf eine Eignung hin untersucht. Die Therapie kommt für Sie in Frage, wenn Sie unter einer obstruktiven Schlafapnoe leiden und mit der Standardtherapie durch eine Überdruckbeatmung mit der CPAP-Maske nicht zurechtkommen bzw. diese nicht ausreichend wirksam ist. Wenn Sie nun von Übergewicht nicht zu stark betroffen sind, kann Inspire die Alternative für Sie sein.

Wird die Inspire Therapie von den Kassen übernommen?

Die Inspire Therapie ist seit vielen Jahren in Europa und den USA zur Anwendung zugelassen und ist eine nachgewiesen wirksame Behandlungsmethode bei obstruktiver Schlafapnoe. Die Behandlung wird in den Inspire Behandlungszentren als Routineleistung von den Krankenkassen übernommen.

Wie fühlt sich Inspire für mich an?

Während des Schlafs regt Inspire Ihre Atemmuskulatur sanft an und verhindert so das Zurückfallen Ihrer Zunge in den Rachen. Die Stimulation ist sehr sanft und während des Schlafs nicht zu spüren. Per Fernbedienung lässt sich die Stärke der Stimulation von Ihnen selbst regulieren. Ihr geschulter Schlafmediziner wird die Anpassung gemeinsam mit Ihnen vornehmen und auf Ihr individuelles Niveau einstellen.

Was ist für den Eingriff und die anschließende Erholung wichtig?

Inspire wird im Rahmen eines etwa zweistündigen Eingriffs unter Ihre Haut eingesetzt. Die Erholung ist natürlich auch abhängig von Ihrem Allgemeinzustand sowie eventuellen Begleiterscheinungen. In der Regel sind Sie innerhalb weniger Tage wieder in der Lage, Ihre normalen Aktivitäten aufzunehmen. Ihr Arzt wird dabei den Genesungsprozess regelmäßig überprüfen und Sie gern individuell beraten.

Wie sieht mein Alltag mit Inspire aus?

Mit Inspire können Sie Ihrem Alltag wie gewohnt nachgehen. Inspire Anwender fühlen sich sogar wieder zurück in ihrem alten Leben. Mit Inspire werden die nächtlichen Atemaussetzer wirksam reduziert, was Ihre Tagesmüdigkeit und Leistungsfähigkeit nachhaltig positiv beeinflusst. Auch Einschränkungen, die Ihnen im Rahmen der CPAP-Maske bekannt sind, entfallen insbesondere durch die einfache Bedienung und das gute Gefühl des freien Schlafs. Wie sich das Leben unserer Anwender durch Inspire positiv verändert hat, lesen Sie auch noch einmal unter www.therapie-auf-knopfdruck.de.

Schnarche ich weniger mit Inspire?

Inspire ist eine wissenschaftlich überprüfte und nachweislich wirksame Therapie bei obstruktiver Schlafapnoe. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Inspire auch das Schnarchen deutlich reduziert wird oder sogar ganz verschwindet.¹

Sie wollen Ihre Schlafapnoe auf Knopfdruck therapieren? Finden Sie unter www.therapie-auf-knopfdruck.de heraus, ob die Inspire Therapie für Sie geeignet ist. Auch telefonisch sind wir unter 0800 - 00 09 78 90 unverbindlich für Sie da.

Weitere Informationen zur obstruktiven Schlafapnoe und ihrer Behandlung sowie wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.therapie-auf-knopfdruck.de. Hier erfahren Sie auch, in welchen Kliniken in der Nähe Ihres Wohnorts ein Zungenschrittmacher implantiert werden kann. Sie können auch die Telefon-Hotline unter 0800 / 000 978 90 anrufen.

Hier erfahren Sie mehr über die Inspire Therapie:

Atemaussetzer in der Nacht: Was ist eine obstruktive Schlafapnoe?

Obstruktive Schlafapnoe: Wie gefährlich sie ist und was man tun kann

Obstruktive Schlafapnoe: Welche Therapiemethoden gibt es?

Wie funktioniert der Zungenschrittmacher von Inspire?

Zungenschrittmacher: Erfahrungen mit der Inspire Therapie

Quelle: ¹Woodson, BT, Strohl, K P, Soose, R J et al. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: 5-Year Outcomes. Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2018; 159(1):194–202.