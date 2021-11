TV-Koch Christian Henze, der jede Woche in "MDR um 4" zu sehen ist, gibt in seinem Buch "Feierabend Blitzrezepte Express" Anregungen für schnelle und umkomplizierte Gerichte. Jedes Rezept in dem Kochbuch braucht nur fünf Zutaten und kann in maximal 15 Minuten zubereitet werden. Hier sein Rezept für Cremige Kartoffel-Parmesan-Suppe mit Garnelen

Zutaten (2 Personen):

150 g mehligkochende Kartoffeln

Salz

120 g Champignons

2 EL Butter

100 g Sahne

100 ml Gemüsebrühe

80 g Parmesan am Stück

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

230 g geschälte rohe TK Garnelen, aufgetaut

Zubereitung:

Kartoffeln schälen, klein würfeln und in Salzwasser gar kochen, dann abgießen. Währenddessen die Champignons putzen und in einem Topf in einem EL Butter anbraten. Die Hälfte davon herausnehmen und warmhalten. Sahne und Gemüsebrühe in den Topf gießen und die Kartoffeln hineinpressen. Den Parmesan reiben und dazugeben. Die Suppenmischung mit dem Stabmixer kurz pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Restliche Butter in einer Pfanne aufschäumen, Garnelen darin beidseitig anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe in zwei Bowls füllen, gebratene Champignons und Garnelen einlegen.