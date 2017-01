Backen mit prisma

Verfasser: Maria Spolders

Frankfurter Kranz

Zutaten Teig 6 Eier 6 EL Wassser 180g Zucker 200g Mehl 1 TL Backpulver Creme und Dekoration 1/2 Liter Milch 4 EL Speisestärke 40 g Zucker 2 Pck. Vanillezucker 200g Butter Kirschwasser 100g Mandelblätter Sauerkirschkonfitüre