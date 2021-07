Kartoffel-Gemüse-Tortilla aus dem Ofen

Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Paprika waschen, putzen und in Streifen schneiden. Blattspinat waschen und trockenschleudern. Eine große Auflaufform mit etwas Olivenöl ausfetten. Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Erbsen und Blattspinat in die Form schichten.