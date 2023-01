Putenunterkeulen aus dem Ofen mit Bier-Lauch und Perlgraupen

Zutaten (für 4 Personen):

4 Putenunterkeulen

2 Lauchstangen

10 Soft Aprikosen

2 EL Olivenöl

200 g Perlgraupen

1 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

500 ml helles Bier

1 EL Rotweinessig

1,2 Liter Geflügelbrühe

1/2 Bund Schnittlauch

Zubereitung:

Den Backofen vorheizen. Die Lauchstangen putzen, der Länge nach halbieren, waschen und in grobe Stücke schneiden. Die Soft-Aprikosen vierteln. Olivenöl in einem Schmortopf erhitzen und die Putenunterkeulen darin von allen Seiten anbraten. Den Lauch mit den Aprikosen, Graupen, dem Tomatenmark sowie einer Prise Salz und Pfeffer in den Topf geben und alles gut verrühren. Das Bier und den Rotweinessig angießen, dann mit der Geflügelbrühe auffüllen, sodass alles bedeckt ist.