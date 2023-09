Raclette Pfännchen-Ideen mit Pesto und Lachs

Rinderfilet in ca. 2 x 2 cm große Würfel schneiden. Öl auf der Raclettegrillplatte auf höchster Stufe erhitzen. Filetwürfel unter Wenden ca. 2 Minuten scharf anbraten. Anschließend in die Pfännchen geben. Kartoffeln in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden und mit Pesto verde, Maiskölbchen und Silberzwiebeln zu dem Filet geben. Mit Raclettekäse bedeckt ca. 3 Minuten im Raclette überbacken.

Lachs in ca. 1,5 x 1,5 cm große Würfel schneiden. Pistazien grob hacken. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und in Scheiben schneiden. Kartoffeln in Scheiben schneiden. Brie in Würfel schneiden. Öl auf der Grillplatte erhitzen. Lachsfilet darauf rundherum ca. 2 Minuten braten. Herunternehmen und mit Mango, Brie, Kartoffeln und Pistazien in die Pfännchen schichten. Mit Salz und Pfeffer würzen und im Raclette überbacken.