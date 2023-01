Rezept: Chicken Caesar Salad mit gebratenem Romanasalat

Den Chicken Cesar Salad dürften die meisten kennen: Einige große Fast-Food-Ketten haben den Hähnchensalat im Angebot. Doch da selbst gemacht bekanntlich am besten schmeckt, haben wir für Sie ein leckeres Rezept des Salat-Klassikers.

Zutaten (für 4 Personen):

4 Hähnchenbrustfilets

2 Toastscheiben

2 EL Butter

4 Eier

150 g Joghurt

30 g Parmesan gerieben

1 TL Honig

1 TL Senf

2 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

1 Zitrone

Petersilie Salz und Pfeffer

1 Zwiebel

½ Salatgurke

4 Romanasalate

30 g Parmesan gehobelt

Zubereitung:

Zuerst den Toast würfeln und in der Butter kross rösten. Nebenbei die Eier hart kochen. Dann Joghurt, geriebenen Parmesan, Honig, Senf, 1 EL Öl, Zitronensaft, Essig und gehackte Petersilie verrühren. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt die Zwiebel schälen und mit der Gurke in Scheiben schneiden. Die Romanasalate halbieren und in einer Grillpfanne ohne Fett anrösten.