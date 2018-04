| Leicht, lecker, fruchtig

Die Spargelsaison hat begonnen: Bis Ende Juni locken die wohlschmeckenden Stängel mit köstlichen Soßen. Eine davon besteht aus einem Erdbeer-Balsamico-Mix. Lecker!

Zubereitung: die Erdbeeren waschen, putzen, trocken tupfen und in feine Würfel schneiden. Basilikum ebenfalls waschen, dann trocken schütteln, Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden. Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze karamellisieren, Essig angießen, aufkochen und etwa drei Minuten köcheln, bis sich der Karamell gelöst hat. Erdbeeren hinzugeben und kurz mit erwärmen. Basilikum einrühren, mit wenig Salz und Pfeffer abschmecken. Heiß oder kalt auf grünem Spargel servieren.