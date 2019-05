| Rezept

Die heimische Natur bietet eine immense Palette an essbaren und zugleich schmackhaften Gewächsen. So bilden beispielsweise Wildkräuter eine harmonische Ergänzung zu roten Linsen.

Zubereitung

Die Linsen am Vortag morgens für 6 Stunden in reichlich Wasser einweichen. Das Einweichwasser weggießen, die Linsen in ein Sieb geben. Im Abstand von einigen Stunden zwei Mal gut spülen. Am nächsten Tag weitere drei Mal spülen. Die Linsen sind dann roh verzehrbar und schmecken knackig frisch wie junge, grüne Erbsen. Im Kühlschrank für zwei bis drei Tage lagerfähig.

Wildkräuter sammeln, verlesen und fein schneiden. Apfel und Mairübchen in kleine Stücke schneiden. Alles mit den Linsen und den Sonnenblumenkernen vermengen. Die Zutaten für das Dressing in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen vermengen. Zum Salat geben, gut durchrühren und 30 Minuten ziehen lassen. In Schüsseln anrichten und mit essbaren Blüten dekorieren.