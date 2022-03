Vegetarischer Gemüse-Flammkuchen

Zutaten (für 2 Portionen):

½ Zucchini

1 rote Zwiebel

½ rote Paprika

20 g Babyspinat

4 EL Pesto alla Calabrese

4 EL Crème fraîche

30 g Parmesan (gerieben)

Salz, Pfeffer

Für den Teig:

180 g Dinkelmehl (Type 630)

25 ml Olivenöl

1 Eigelb

75 ml Wasser (zimmerwarm)

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

etwas Mehl (zum Ausrollen)

Zubereitung

Mehl, Olivenöl, Wasser, Eigelb, Salz und Zucker für den Teig in eine Schüssel geben. Mit den Händen zu einem glatten Teig kneten, in zwei Hälften teilen, zu Kugeln formen und bei Zimmertemperatur abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. Zucchini und Paprika abwaschen. Zusammen mit der Zwiebel putzen, in Streifen schneiden. Babyspinat abwaschen und trockentupfen. Teig jeweils auf einem Backpapier ausrollen und auf ein Backblech legen. Mit je 2 EL Crème fraîche bestreichen. Das Gemüse darauf verteilen. Pesto auf dem Gemüse verteilen und den geriebenen Parmesan darüberstreuen. Mit Salz und Pfeffer würzen.