gesunde Rezeptidee: Schwarzwurzel-Tempura-Sticks

1 Stängel Koriander

2 EL helle Misopaste

1 ½ EL Ahornsirup

2–3 TL Limettensaft

Zubereitung

Salzwasser in einem Topf mit Essig zum Kochen bringen. Inzwischen Schwarzwurzeln (am besten mit Handschuhen und unter laufendem Wasser) schälen, dritteln und etwa 20 Min. bissfest garen. Anschließend in ein Sieb abgießen und abkühlen lassen.