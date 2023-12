Gewinne Karten für die spektakulären Flic Flac-Shows in Duisburg und Dortmund!

Gleich zwei Mal lässt es Flic Flac diesen Winter im Ruhrgebiet richtig krachen. In Dortmund und in Duisburg spucken die Artisten kräftig in die Hände und entführen ihr Publikum auf eine spektakuläre Baustelle. Wir verlosen Tickets für die Premieren in Duisburg und Dortmund!

Zur Flic Flac-Show in Duisburg Willkommen auf Duisburgs größter Baustelle. Bevor hier für die Duisburger Dünen geschaufelt, gebaggert und gemauert wird, rücken erstmal die Kollegen von Flic Flac an und zeigen mit ihrer neuen Show „Watt `ne Maloche“, wie Baustelle geht. „‚Watt `ne Maloche‘ ist eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet und bietet alles, wofür unsere Region steht plus jede Menge Action und einer Extradosis Adrenalin“, erklärt Baustellenleiter Uwe Struck. Das ganze Areal gleicht einer Baustelle. Hier wird ständig gearbeitet, nicht nur in der Manege. Überall herrscht reges Treiben. Schon beim Betreten des Geländes steht man, umgeben von Baggern, Baumaschinen und Schubkarren, mitten im Zentrum der Arbeit. Auch im Vorzelt: Baucontainer statt Theken und Bars.

Zur Flic Flac-Show in Dortmund Endlich wieder in Dortmund, der „Globe of Speed“. Zehn waghalsige Motorradhelden rasen mit 70 Sachen gleichzeitig durch die rund sechs Meter große Gitterstahlkugel und Christophe Bruand tänzelt auf seinem Trial-Motorrad geschickt über die Bühne. Das hält die stärkste Nadel nicht an der Tanne. Die 12. X-MAS Show lässt es richtig krachen. Noch nicht dagewesene Pyrotechnik, modernste Lichteffekte und ein neuer 360 Grad Sound mit wummernden Bässen, versprechen totale Eskalation im extra für Dortmund konzipierten schwarzgelben Zelt. Und wie es sich gehört, präsentiert Flic Flac auch gleich eine actiongeladene Weltneuheit: Sport Car Running. Zehn Top-Artisten und ein Sportwagen. Da geht’s drunter und drüber. „Wir freuen uns, diese innovative und spektakuläre Nummer als erste unserem Publikum zeigen zu können“, freut sich Tatjana Kastein, Direktorin und Macherin der rasantesten Show dieses Winters.