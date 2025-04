TV-Tipp: "Doppelhaushälfte - Staffel 4" auf ZDFneo und in der ZDF-Mediathek

Auch in der vierten Staffel bietet die ZDFneo-Serie „Doppelhaushälfte“ wieder jede Menge Chaos und Komik, während Themen wie der Sinn einer Ehe, die Schere zwischen Arm und Reich sowie mentale Gesundheit behandelt werden. Tracy ist auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen und will ein Bubble-Tea-Imperium in Schönefelde aufziehen, Theo schmiedet Hochzeitspläne und Andi entdeckt in seinem Keller einen ungeahnten Schatz. Bereits der Auftakt der neun neuen Folgen bietet einige Lacher, denn Zoe versucht sich als „TikTok-Hexe“ und sorgt dafür, dass Andi und Mari ihre Körper tauschen. Und der Zauber lässt sich scheinbar nicht rückgängig machen. Alle Folgen sind bereits ab dem 30. April in der ZDF-Mediathek verfügbar.